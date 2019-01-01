село Карнаухово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Карнаухово

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Тамбовской губернии, Шацкого уезда, Больше-Проломовской волости, села Карнаухова Владимире Иванове Портнове по возникшему против него обвинению по 129 ст. I Показать все
О крестьянине Тамбовской губернии, Шацкого уезда, Больше-Проломовской волости, села Карнаухова Владимире Иванове Портнове по возникшему против него обвинению по 129 ст. I Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3135Карнаухово, сц. вл.при рч. Азе.7947280294

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
сельцо Карноусово«Шацкая» п.-т. кон.66

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
669Карнауховосело54°05'с.ш.41°44'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Агишевское сельское поселение
61656406121с Карнауховосело

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