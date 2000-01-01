посёлок Верхний-Городок, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Верхний-Городок

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Козельский уезд, Бетовская волость
Верхний-Городок пос.2314141677

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Красниковская волость
20520Верхний городокдеревняГородковскийрк. ДубенкаВсего: 8. Крестьянского типа: 7.23234626.7130.5Белев, Р.-У. ж. д.: 43,7 км.п.-т.-тф.-а. Ягодинское: 7,5 км.

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