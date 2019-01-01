деревня Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Васильевка

Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
484Васильевка (Осиновка, Козловка), д. каз.при рч. Сургуте.964559191259

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Абдикеевская волость
169. Васильевка (Осиновка), деревня бывшая государственная, при речке Суруме, дворов 79, жителей 561, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Абдикеевская волость
Д. Васильевка. Быв. госуд. Мордва и русск. Православные 137716810020114443430

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шенталинский район
56758Васильевкадеревня54°16'с.ш.51°34'в.д.N-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шенталинский муниципальный район, Сельское поселение Васильевка
36648432101д Васильевкадеревня

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