деревня Каплеевка, деревня Каплеевка, Ваблинская волость, Дмитриевский уезд (на 1892) — Familio

Каплеевка

Ваблинская волость, Дмитриевский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
894Каплеевка (Коплиевка), д. вл.при безымянном пруде.472920101112

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Дмитриевский уезд, Ваблинская волость
Каплеевка дер. 38145176Земского начальника: 3. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: Ваблин.
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