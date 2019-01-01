село Нижний Нарым, село Нижний Нарым, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Нижний Нарым

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Нижне-нарымская волость
480Нижненарымское сел., вол. прав.Остальных дворов: с №. Всех дворов: 477.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Нижне-Нарымская волость
село Нижний Нарим

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
20989Нижний Нарымсело50°06'108°14'M-49-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Альбитуйское сельское поселение
76622405111с Нижний Нарымсело
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