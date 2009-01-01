Населенное место

Балтромеевцы, з. (пр. Нарафиановскаго к.), р. Зуйка, жит. 7 (8 м. ж.), дес. 15, у. гор. 3 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Березвечь 35 в.