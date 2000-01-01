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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Мусаковской Алексеевской волости Сольвычегодского уезда Панова об арендной земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шеломянской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шеломянской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8076Мусановский Починок, д. каз.при колодцах.1036091929
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Мусаковский поч. 1-й11014
Мусаковский поч. 2-й110¼14¼