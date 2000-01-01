деревня Мусаковская, Алексеевская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Мусаковская

Алексеевская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Мусаковской Алексеевской волости Сольвычегодского уезда Панова об арендной земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шеломянской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шеломянской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8076Мусановский Починок, д. каз.при колодцах.1036091929

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Алексеевская волость
Мусаковский поч. 1-й11014
Мусаковский поч. 2-й110¼14¼

Мы используем куки для улучшения работы сайта.