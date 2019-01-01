село Дятлово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дятлово

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2132Дятлово, с. вл.при пруде.362039115120Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Долматовская волость
Дятлово, село3737при пруде и колодцахъ3613814828626337ДалматовоЦерк. дер., земск. школа для мальч. и девочек
Дятлово усадьба г. Гирина3738при пруде и колодцахъ53826337Далматово
С. Дятлово усадьба церковкая3739при пруде45926337Далматово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329533Дятловосело54°23'с.ш.39°47'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Искровское сельское поселение
61634485116с Дятловосело

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