село Конопляное, село Конопляное, Одеська область (на 2018) — Familio

Конопляное

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2619Евгеньевка (Амосиевское), мест. вл.при р. Большом Куяльнике.7027637583Церковь православная 1. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Евгениевская волость
643. Евгениевка (Масиевка), местечко бывшее владельческое, при речке Большом Куяльныке, дворов 55, жителей 213, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Евгениевская волость
деревня Евгениевка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Евгеньевская волость
село Евгениевка (Амосиевское) (сельское общество)123251341592

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16959Коноплянеселоцентр сільської радир-н Іванівськийсільрада Коноплянська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close