деревня Юдино, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Юдино

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О разверстании надельной и купленной земли общества крестьян на отрубные и хуторские участки дер. Юдино Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков Показать все
Земельные планы Соседнинской волости дер. Юдино. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 712.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2573Юдино, д. Оран. дворц, вед.при колодцах.983562529

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Юдино д.843 стан24183 участок32почтовое отделение Новоселье,

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