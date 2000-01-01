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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
20Дубовик (Монастырская), д. каз.при р. Рыбнице.201821196198
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Дубовик, Монастырск. (деревня)18город Орел
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
41030Дубовик (Монастырский)деревняДубовикскийрк. РыбницаВсего: 46. Крестьянского типа: 45.116135251167.51.1Стиш, М.-К. ж. д. : 5,3 км.п. а. Лаврово: 7,5 км.—