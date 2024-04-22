село Шебартуй 2-й, село Шебартуй 2-й, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Шебартуй 2-й

Улётовский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Улётовский район
27083Шебартуй 2-йсело51°02'111°23'M-49-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Улётовский муниципальный район, Тангинское сельское поселение
76646440116с Шебартуй 2-йсело
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