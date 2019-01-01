деревня Коковановская, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Коковановская

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4178Коковановская, д. вл.при озерах и колодцах.1115862014

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Аксентьевская волость
108КоковановскаяКулаков. 1-еПетро ПавловскийБерезкина100103118
11КоковановскаяКулаков. 2-еПетро ПавловскийВойма10010347
12КоковановскаяКулаков. 1-еПетро ПавловскийАлексеевой1001061111

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Сусельский сельсовет
Коковановская 5825деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 65 км. Летнее: 65 км.Зимнее: 118 км. Летнее: 118 км.1211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
274290Коковановскаядеревня60°01'с.ш.38°59'в.д.P-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Николоторжское сельское поселение
19628452251д Коковановскаядеревня

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