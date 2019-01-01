деревня Сергиевка 2-я, деревня Сергиевка 2-я, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Сергиевка 2-я

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Никольско-Кабаньевская волость
деревня Сергиевское«Алешковское» п.-т. от.459

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
64363Сергиевка 2-ядеревня51°43'41°46'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Шпикуловский сельсовет
68604470146д Сергиевка 2-ядеревня
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