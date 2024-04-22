деревня станции Малаховская, деревня станции Малаховская, Фурмановский район, Ивановская область (на 2018) — Familio

Малаховская

Фурмановский район, Ивановская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Кулиго-Марьинская волость
Малахова ткацк. фабр.266245511По волости мужчины-промышленники составляют 39,20% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте —15,33% (55,29% всех промышл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Фурмановский район
221050Малаховскаядер.ст.57°17'40°55'O-37-106
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