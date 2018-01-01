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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2414Буланова, дер.при р. Ирбити.43558188208Мельница 1.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
д. Буланова на р. Ирбити, распланированаБулановское общество82226235Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские31
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Буланова, д. 114219244463русские461зыряне2Фоминскойр. Ирбит4ст. Ирбит4—2444444просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90268Булановадеревня57°43'с.ш.63°01'в.д.O-41-079