деревня Буланова, Ирбитский район, Свердловская область (на 2018) — Familio

Буланова

Ирбитский район, Свердловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2414Буланова, дер.при р. Ирбити.43558188208Мельница 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Фоминская волость
д. Буланова на р. Ирбити, распланированаБулановское общество82226235Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские31

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Ирбитский район , Булановский сельсовет
1. Буланова, д. 114219244463русские461зыряне2Фоминскойр. Ирбит4ст. Ирбит42444444просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
90268Булановадеревня57°43'с.ш.63°01'в.д.O-41-079

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