деревня Сергиевка, деревня Сергиевка, Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Сергиевка

Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
106Сергиевка, д. вл.при р. Волге.225186471

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Астраханская губерния, Астраханский уезд
Село Икряное, с деревней Боркиной. Село Никольское с деревн. Бекетовкой, Сергиевкой и Хмелевкой. Село Дмитриевское с Д. Зеленгой, Солонцом, Новоалексеевкой, Село Федоровс Показать все 4Ан. Алекс. Чубарова17117460

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Чаганская волость
40. Сергиевка с селом Хмелевским, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 53, жителей 240, лавка
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