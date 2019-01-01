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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Белокаменка (Васильевка) Дертевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4119.
Дело по иску гражданина с. Белокаменка Дертевской волости Максима Майорова. 1920 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р320. Опись 3. Дело 6.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
137Трофимовка (Белокаменка), д. вл.при руч. Белых Камней.601880303284
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
25. Васильево (Белокаменка, Трофимовка), сельцо бывшее владельческое, дворов 104, жителей 660
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47767Белокаменкасело52°54'44°21'N-38-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56633428111с Белокаменкасело