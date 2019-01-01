село Белокаменка, село Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Белокаменка

Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Белокаменка (Васильевка) Дертевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4119.
Дело по иску гражданина с. Белокаменка Дертевской волости Максима Майорова. 1920 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р320. Опись 3. Дело 6.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
137Трофимовка (Белокаменка), д. вл.при руч. Белых Камней.601880303284

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Дертевская волость
25. Васильево (Белокаменка, Трофимовка), сельцо бывшее владельческое, дворов 104, жителей 660

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Колышлейский район
47767Белокаменкасело52°54'44°21'N-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Колышлейский муниципальный район, Сельское поселение Телегинский сельсовет
56633428111с Белокаменкасело
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