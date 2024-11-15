деревня Гамболово, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Гамболово

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выдаче ссуды обществу крестьян деревни Гамболово Покровской волости Царскосельского уезда на покупку участка земли в Царскославянском удельном имении. 1909–1916 гг. // Показать все
Об отграничении надельной земли крестьян деревни Гамболово Покровской волости и о разверстании её на хуторские и отрубные участки. 1912 г. // Центральный государственный Показать все
О приобретении крестьянами деревни Гамболово Покровской волости оброчной статьи Царскославянского удельного имения. 1909 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4015Гамболово, д. удел.при колодцах.10165575

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Гамболовское с.104 стан4111 участок10город Павловск.

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