имение Ольгиняны, имение Ольгиняны, Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Ольгиняны

Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Ольгиняны, им. (Будзько), жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 294, у. гор. 58 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Гудогай 16 в.
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