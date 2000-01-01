колония Старо-Данциг, колония Старо-Данциг, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Старо-Данциг

Елисаветградский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2174Старо-Данциг (Немецкая), колония нем.при р. Сугаклее.503550233230Протестантский молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Аннинская волость
380. Старый Данциг (Альт Данциг), колония немцев, при речке Каменоватой Суклее, дворов 50, жителей 649, лютеранская церковь, школа
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