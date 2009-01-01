хутор Шемяки, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Шемяки

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Боцевичи, ф. (Осецких), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 54, у. гор. 49 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Марцинканцы 38 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Новодворский сельсовет
х Шемяки1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
х. Шемяки1

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