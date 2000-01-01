заимка Бургутуй, Иркутский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Бургутуй

Иркутский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
заимка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Евсеевская волость
237Бургутуйская з. (Грязнуха)крестьяне60
237Бургутуйская з. (Грязнуха)поселенцы1

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Иркутский округ, Черемховский район, Середкинский сельсовет
Бургутуй1764263заимкападь Бургутуй 182016485199Русские17117153531010

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