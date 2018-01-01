село Худолиевка, село Худолиевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Худолиевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4272Худолеевка, с. каз. и вл.при рч. Гати.3018257879879Церковь православная. Приходское училище. Сельское правление. Волостное управление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Богдановка, Моисеевка и Худолеевка, д. Гробовка и х. Муреньков12Алексд. Старицкий19948
С. Худолеевка и д. Стрекачи21Ник. Бухарин29494

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Худолеевская волость
1084. Худолеевка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 288, жителей 1430, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Худолеевская волость
1.0Худолеевка селоХудолеевское козаков и государстенных крестьян25304304102910242053

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Худолеевская волость
село Худолеевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19344Худоліївкаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Худоліївська
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