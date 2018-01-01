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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год Показать все
• Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4272Худолеевка, с. каз. и вл.при рч. Гати.3018257879879Церковь православная. Приходское училище. Сельское правление. Волостное управление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Богдановка, Моисеевка и Худолеевка, д. Гробовка и х. Муреньков12Алексд. Старицкий199—48
С. Худолеевка и д. Стрекачи21Ник. Бухарин294—94
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1084. Худолеевка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 288, жителей 1430, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Худолеевка селоХудолеевское козаков и государстенных крестьян—25304304102910242053
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Худолеевка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19344Худоліївкаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Худоліївська