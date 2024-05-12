выселок Соболевский, выселок Соболевский, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Соболевский

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении в Вельское казначейство особого взноса за 1 надел земли от крестьянки Бестужевской волости, деревни Соболевского Выселка, А. И. Друганова. 1893–1894 гг Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Бестужевская волость
2828Соболевский выс.Введенское.Введенский-Верюжскийбывшие государственные1600,5134

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость
Соболевский4242выселокРусские1527
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