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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1995Перепечино, сц. вл.при р. Пальной.30443217797
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Перепечино73Мих. Мих. Ценин1051722
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Перепечино сельцо3410при реке Пальне44с № 3411с № 3411с № 341145308½Токарево
Перепечино (Погореловка, Таракановка тож) с.3411при реке Пальне621925847745308½Токарево1 кузница, ветр. мельница, 1 хлебный магазин
Перепечино (Алабино тож) сельцо3412при реке Пальне6с № 3411с № 3411с № 341145308½Токарево
Перепечинб усадьбы разных лиц3414при реке Пальне—10112146308Токарево