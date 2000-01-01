сельцо Перепечино, Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Перепечино

Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1995Перепечино, сц. вл.при р. Пальной.30443217797

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Перепечино73Мих. Мих. Ценин1051722

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
Перепечино сельцо3410при реке Пальне44с № 3411с № 3411с № 34114530Токарево
Перепечино (Погореловка, Таракановка тож) с.3411при реке Пальне62192584774530Токарево1 кузница, ветр. мельница, 1 хлебный магазин
Перепечино (Алабино тож) сельцо3412при реке Пальне6с № 3411с № 3411с № 34114530Токарево
Перепечинб усадьбы разных лиц3414при реке Пальне10112146308Токарево

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