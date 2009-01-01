Населенное место

Минойты, им. (Годачевского), жит. 16 (5 м. 11 ж.), дес. 200, у. гор. 12 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 12 в.

Минойты, д., жит. 152 (91 м. 61 ж.), дес. 99, раз. см. предыд.