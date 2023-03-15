деревня Анциферовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Анциферовская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки д. Анциферовской Кулойско-Покровской вол. Вельского уезда Шестаковой об отобрании у нее имения в пользу сына Егора. 1875 г. // Гос. архив Волого Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Шатилова деревни Анциферовской Кулойско-Покровской волости Вельского уезда за вмешательство в действия полиции. 1916 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2635Анцыферовская (Кувалдино), д. удел.при р. Кулое.7174104145

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
66Анинферовское (Кувалдино)Вер.-Кул.-П.Кулойско-Покровскийбывшие удельные656237166

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
Анциферовская3727деревняРусские277469143

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
36317Анциферовскаядеревня60°41'с.ш.42°41'в.д.P-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Коленгское сельское поселение
19616420104д Анциферовскаядеревня

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