деревня Ковалевщина, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ковалевщина

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
30. Ковалевщина, деревня бывшая владельческая, при реке Деражишки, дворов 8, жителей 82, церковь православная кладб.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
Ковалевщина І, деревня414125254

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Острошицкий сельсовет
д Ковалевщина16

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Острошицкий сельсовет
д. Ковалевщина32

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