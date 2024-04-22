деревня Дедушково, деревня Дедушково, Митинская волость, Дмитровский уезд (на 1913) — Familio

Дедушково

Митинская волость, Дмитровский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2206Дедушково, д. вл.при р. Торгоме.4774811

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Митинская волость
Дер. Дедушково4312станция Сергиево. 77
Имение А. А. Глинской, при д. Дедушковой43129Дерево-обделочная мастерская.
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