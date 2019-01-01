деревня Бибирево, деревня Бибирево, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бибирево

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2320Бибарево, с. вл.при рч. Сереженке.8454144958Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Сопотская волость
96. Бибирева, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 60, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Сопотская волость
185БибиревоСело91177873Церковь, земск. школ., ярмарки: 9 Мая, 29 Июня, 26 Ноября и 6 Декабря. Ренсковый погреб, винная лавка, мелочных лавок четыре

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Бельский уезд, Сопотская волость
деревня Бибирево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
109342Бибиреводеревня56°23'32°18'O-36-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Западнодвинское сельское поселение
28616426106д Бибиреводеревня
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