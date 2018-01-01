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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2465Анатольевка (Малая Коблевка), мест. вл.при рч. Цариголе и балке Сухой.6232189719669Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
542. Анатольевск (Малая Коблевка), местечко бывшее владельческое, при балке Сухой и пруде, дворов 228, жителей 1617, волостное правление (уездный город 60 р.), церковь пр Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Анатольевка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Анатольевка (сельское общество)544131216062918
экономия Бродского1———м. Анатольевка, смежно.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15714Анатолівкаселоцентр сільської радир-н Березанськийсільрада Анатолівська