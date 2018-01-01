село Старый Иржавец, село Старый Иржавец, Полтавська область (на 2018) — Familio

Старый Иржавец

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2864Иржавец (Ржавец), с. вл. и казач.при рч. Иржавце.451096468443Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Оржицкая волость
614. Старый Иржавец, село бывшее государственное и владельческое, дворов 122, жителей 530, церковь православная, школа, базар по четвергам, 4 ярм. — 17 мар., 18 июля, 4 а Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Оржицкая волость
8.0Старый Иржавец селоИржавецкое козаков и каз. кр.8446664189212218430

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18991Старий Іржавецьселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Староіржавецька
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