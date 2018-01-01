деревня Григорьева, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1860) — Familio

Григорьева

Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1322Григорьевка, д. вл.при безымянных родниках.184844172177

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Траханиотово, Д. Шелемис, Григорьевка и Ржавка9Малолетние наследники Князя Белосельского-Белозерского108213351

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