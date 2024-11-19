Населенное место

Руда, з. (Кн. (Витгенштейна), спл. р. Неман жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 500, у. гор. 28 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 2 в.