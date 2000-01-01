деревня Глотовка, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Глотовка

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
836Глотовка, д. вл.на л. б. рч. Шарлавы.1838207174

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
С. Ермолаевка и Д. Глотовка77Мих. и Никол. Никол. Булдаковы и Ан. Петр. Родионова3141889

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Мало-Корсунская волость
604. Глотовка, деревня бывшая владельческая, при речке Шарлавке, дворов 34, жителей 217, часовня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Мало-Карсунская волость
385Глотовка, дер., при рч. Шарлавке; н. р.1141862155145

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