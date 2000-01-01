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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
836Глотовка, д. вл.на л. б. рч. Шарлавы.1838207174
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
С. Ермолаевка и Д. Глотовка77Мих. и Никол. Никол. Булдаковы и Ан. Петр. Родионова3141889
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
604. Глотовка, деревня бывшая владельческая, при речке Шарлавке, дворов 34, жителей 217, часовня
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
385Глотовка, дер., при рч. Шарлавке; н. р.1141862155145