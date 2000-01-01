нет данных Бадья, нет данных Бадья, Ленская волость, Яренский уезд (на 1881) — Familio

Бадья

Ленская волость, Яренский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
нет данных
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Ковш, ладьевидный, Вторая половина ХIХ в. Источник: goskatalog.ru
Блюдо-сельница, с ручками, Конец ХIХ - начало ХХ в. Источник: goskatalog.r Показать все
Форма для кирпичей, Первая четверть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Ведро, колодезное, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Коробка, шитая, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Чаша, долблёная, Конец ХIХ в. Источник: goskatalog.ru
Молоток, деревянный, Вторая четверть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Блок, деталь ткацкого стана, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru Показать все
Подножка, деталь ткацкого стана, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.r Показать все
Фонарь, переносной, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Бадья246
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close