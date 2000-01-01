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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Ковш, ладьевидный, Вторая половина ХIХ в. Источник: goskatalog.ru
Блюдо-сельница, с ручками, Конец ХIХ - начало ХХ в. Источник: goskatalog.r Показать все
Форма для кирпичей, Первая четверть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Ведро, колодезное, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Коробка, шитая, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Чаша, долблёная, Конец ХIХ в. Источник: goskatalog.ru
Молоток, деревянный, Вторая четверть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Блок, деталь ткацкого стана, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru Показать все
Подножка, деталь ткацкого стана, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.r Показать все
Фонарь, переносной, Первая треть ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Бадья246