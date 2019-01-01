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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Янькове Федоре Никитиче, крестьянине с. Ново-Кленского Иловай-Дмитриевской вол., Козловского у. Тамбовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1363Новокленское (Ковердяки), с. каз.при рч. Сухом Шовае.403535914181426Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
566. Новокленское (Кувердяки), село бывшее государственное, при речке Сух. Иловае, дворов 268, жителей 1662, церковь православная, кирпичный завод
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ново-Кленское«Богоявленская п.-т. контора436
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65223Новоклёнскоесело53°12'40°14'N-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68622440101с Новоклёнскоесело