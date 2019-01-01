село Новоклёнское, село Новоклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новоклёнское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Янькове Федоре Никитиче, крестьянине с. Ново-Кленского Иловай-Дмитриевской вол., Козловского у. Тамбовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1363Новокленское (Ковердяки), с. каз.при рч. Сухом Шовае.403535914181426Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Иловай-Дмитриевская волость
566. Новокленское (Кувердяки), село бывшее государственное, при речке Сух. Иловае, дворов 268, жителей 1662, церковь православная, кирпичный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Иловай-Дмитриевская волость
село Ново-Кленское«Богоявленская п.-т. контора436

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
65223Новоклёнскоесело53°12'40°14'N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Новоклёнский сельсовет
68622440101с Новоклёнскоесело
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