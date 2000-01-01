деревня Лаговичи, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лаговичи

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
542Лаговщина (Дмитриевское, Лаговичи), д. вл.при безымянном пруде.18½½199497

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кочуровская волость
174. Дмитровское (Дмитриевское, Шаховское, Карандеевка), село бывшее владельческое, при речке Кочуре, дворов 39, жителей 302, церковь православная, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Ягодновская волость
Дмитриевское, Лаговщина, Лаговичи, Избищи тож дер.610при лощине Кочурахъ2711210121323618Ягодное
Усадьба кр. Харитоновых611при д. Лаговичи44823618Ягодное
Сторожка кр. Харитоновыхъ612при д. Лаговичи11223618Ягодное

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