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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
542Лаговщина (Дмитриевское, Лаговичи), д. вл.при безымянном пруде.18½½199497
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
174. Дмитровское (Дмитриевское, Шаховское, Карандеевка), село бывшее владельческое, при речке Кочуре, дворов 39, жителей 302, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дмитриевское, Лаговщина, Лаговичи, Избищи тож дер.610при лощине Кочурахъ27112101213236183½Ягодное
Усадьба кр. Харитоновых611при д. Лаговичи—448236183½Ягодное
Сторожка кр. Харитоновыхъ612при д. Лаговичи—112236183½Ягодное