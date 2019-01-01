село Хламово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Хламово

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2260Хламово, с. вл.при пруде.401532218280Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Чернобаевская волость
855. Хламово, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 270, церковь православная, ярмарка 20-го июля.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Чернобаевская волость
Хламово, село3875при прудахъ254271525354610ЧернобаевоЦерк. дерев., церк.-прих. шк., каз. вин. лав., ярм.
Хламово усадьба кр. Виноградова3876при пруде11354610Чернобаево
Усадьба г. Лихарева3877при прудах и колодцахъ448354610Чернобаево
Усадьба кр. А. Благова3879при пруде6511354610Чернобаево
Усадьба церковкая с. Хламова3880при пруде8816354610Чернобаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
1505Хламовосело54°22'с.ш.40°03'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гребневское сельское поселение
61648420121с Хламовосело

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