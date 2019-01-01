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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2260Хламово, с. вл.при пруде.401532218280Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
855. Хламово, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 270, церковь православная, ярмарка 20-го июля.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Хламово, село3875при прудахъ—254271525354610ЧернобаевоЦерк. дерев., церк.-прих. шк., каз. вин. лав., ярм.
Хламово усадьба кр. Виноградова3876при пруде—1—1354610Чернобаево
Усадьба г. Лихарева3877при прудах и колодцахъ—448354610Чернобаево
Усадьба кр. А. Благова3879при пруде—6511354610Чернобаево
Усадьба церковкая с. Хламова3880при пруде—8816354610Чернобаево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1505Хламовосело54°22'с.ш.40°03'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648420121с Хламовосело