Название селения Положение Железная дорога, шоссе, торговая дорога Вёрст до уездного города Дворов (на 1907 год) Душ обоего пола (на 1907 год) Мужчин (на 1897 год) Женщин (на 1897 год) Обоего пола (на 1897 год) Фабрики, заводы и прочие промышленные заведения Преобладающий промысел (кроме земледелия)

Подозерский (Григорово) прис. — — — — — 5 5 10 — По волости мужчины-промышленники составляют 70,58% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % плотников к населению в том же возрасте — 51,50.