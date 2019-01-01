деревня Бобуры, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Бобуры

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Будницкая волость
46Бобуры-КоровкидеревняКрутый, ручейБудницкого, православногоСивицкому сельскому обществу14

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
87110Бобурыдеревня55°32'00"31°04'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Будницкое сельское поселение
66603415111д Бобурыдеревня

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