Населенное место

Миговка, им. (наслед. Власова), р. Чернявка, жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 80, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Алехновичи 8 в.