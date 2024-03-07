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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Миговка, им. (наслед. Власова), р. Чернявка, жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 80, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Алехновичи 8 в.
Миговка, д., р. Чернявка, жит. 83 (42 м. 41 ж.), дес. 126, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Алехновичи 8 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Миговка2
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Миговка9