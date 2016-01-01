село Гудава, Очамчырский район (на 2016) — Familio

Гудава

Очамчырский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
პირველი გუდავა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гальский район, Гудавский сельсовет
село Гудава2203210814

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Очамчырский район
с. Гудаа240841

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