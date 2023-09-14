хутор Катайкин., хутор Катайкин., Зотовская станица, Хоперский округ (на 1915) — Familio

Катайкин.

Зотовская станица, Хоперский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2099Катайкин.при рч. Кумылге.88155364

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Кумылженская станица
1809Катайкин хутор, Кумылженской станицы, при балке Катайкиной15В общ. влад. хут. Мещереков.463810535
Хоперский округ, Зотовская станица
1810Катайкин хутор, Зотовской станицы, при реке Кумылге4819431982029026
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