деревня Кочержинка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Кочержинка

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
472Кочержинка, д. разн. вед.при рч. Нуе.45½51214

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинская волость
219. Кочержинка, деревня бывшая государственная и однодворцев, при речке Нуе, дворов 2, жителей 17, 14 лавок, постоялый двор, 2 ярмарки, базар

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинская волость
13Кочержинка, дер., при рч. Нуе; н. р.1805241211

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