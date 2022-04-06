- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
472Кочержинка, д. разн. вед.при рч. Нуе.45½51214
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
219. Кочержинка, деревня бывшая государственная и однодворцев, при речке Нуе, дворов 2, жителей 17, 14 лавок, постоялый двор, 2 ярмарки, базар
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
13Кочержинка, дер., при рч. Нуе; н. р.1805241211