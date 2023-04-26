посёлок городского типа Белое, посёлок городского типа Белое — Familio

Белое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2241Белое, с. вл.при рч. Белой.2027236885883Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Беловская волость
692. Белое (Штеречева), село бывшее владельческое, при речке Белой, дворов 328, жителей 1948, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школ Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Беловская волость
2Белое № 1бывшие помещичьи2799689401908
3Белое № 2бывшие помещичьи
4Белое № 3бывшие помещичьи2119367701706

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Беловская волость
село Белое

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13106Білеселище міського типуцентр селищної радир-н Лутугинськийселищна рада Білівська
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