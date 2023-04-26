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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2241Белое, с. вл.при рч. Белой.2027236885883Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
692. Белое (Штеречева), село бывшее владельческое, при речке Белой, дворов 328, жителей 1948, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школ Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Белое № 1бывшие помещичьи2799689401908
3Белое № 2бывшие помещичьи
4Белое № 3бывшие помещичьи2119367701706
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Белое
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13106Білеселище міського типуцентр селищної радир-н Лутугинськийселищна рада Білівська