деревня Грушлауке, деревня Грушлауке, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis (на 2020) — Familio

Грушлауке

Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ковенская губерния, Тельшевский уезд
Грушлавки21Граф Тышкевичь1282

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Салантовская волость
Грушлавки, местечко3133599339

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Кретингский район, Грушлаукский сельсовет
деревня Грушлауке2656711

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Darbėnų seniūnija
Grūšlaukės k.
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