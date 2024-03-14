деревня Ярухино, деревня Ярухино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ярухино

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Беляево Козской волости и дер. Ярухино Ескинской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещику Антону Николаевичу Борноволо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2242Ярухина, д. вл.при р. Соти.221851911

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Ескинская волость
д. ЯрухиноIX. Чуриловское общество28709Предтечевский на Соти приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385071Ярухинодеревня58°14'с.ш.40°26'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Даниловское сельское поселение
78615435466д Ярухинодеревня
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