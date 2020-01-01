деревня Паэжяряй, деревня Паэжяряй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis (на 2020) — Familio

Паэжяряй

Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ковенская губерния, Шавельский уезд
Поезиорский ключь12Граф Зубов44988

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Радзивилишская волость
Поезиоры, имение1689427999

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Šiaulių apskritis, Radviliškio rajono savivaldybė, Šeduvos miesto seniūnija
Paežerių k.
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